Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

        Çanakkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 10:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Hamdibey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kahvehanede B.A. (34) ile M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, tabancayla B.A'ya ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan B.A, ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olay yerinden firar eden şüpheli M.T'yi yakaladı.

        Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı

        Benzer Haberler

        Çanakkale OBM'de hizmet içi eğitim süreci tamamlandı
        Çanakkale OBM'de hizmet içi eğitim süreci tamamlandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Gökçeada'da bayram tedbirleri masaya yatırıldı
        Gökçeada'da bayram tedbirleri masaya yatırıldı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Gelibolu'da Çocuk Yazarlar Şenliği düzenlendi
        Gelibolu'da Çocuk Yazarlar Şenliği düzenlendi
        Çanakkale'de Kurban Bayramı trafiğine hazırlık: 358 personel çalışacak
        Çanakkale'de Kurban Bayramı trafiğine hazırlık: 358 personel çalışacak