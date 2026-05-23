Çanakkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Hamdibey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kahvehanede B.A. (34) ile M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, tabancayla B.A'ya ateş etti.
Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan B.A, ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden firar eden şüpheli M.T'yi yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
