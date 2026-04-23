        Çanakkale Haberleri Çanakkale'de çocuklar sürdürülebilir oyuncak projesiyle tanıştı

        Çanakkale'de çocuklar sürdürülebilir oyuncak projesiyle tanıştı

        Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurulan özel stantta, çocuklara "Sürdürülebilir Oyuncak Yönetimi Projesi"yle, sürdürülebilir yaşam ve paylaşım ekonomisi bilinci aşılandı.

        Giriş: 23.04.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurulan özel stantta, çocuklara "Sürdürülebilir Oyuncak Yönetimi Projesi"yle, sürdürülebilir yaşam ve paylaşım ekonomisi bilinci aşılandı.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarihi Hamidiye Tabyaları'nda kurulan stantta, çocukların daha önceden severek kullandığı ancak artık ihtiyaç duymadığı oyuncakları diğer arkadaşlarıyla paylaşmalarının sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, uygulama ile yeni kaynak kullanımının azaltılması ve eşyaların kullanım ömrünün uzatılması hedeflenerek, çocuk yaşta sürdürülebilirlik kavramının somut bir örnekle anlatıldığı ifade edildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Etkinlikte, çevre bilincinin teorik bilgilerden ziyade paylaşım ve uygulama ile kalıcı hale geldiği vurgulandı. Oyuncağını arkadaşıyla paylaşan her çocuğun aslında doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik dev bir adım attığı belirtilerek, 23 Nisan ruhuna uygun şekilde hem toplumsal dayanışmanın hem de doğa sevgisinin bir arada yaşatıldığı ifade edildi. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına farkındalık projelerine hız kesmeden devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

