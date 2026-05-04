Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu. İskeledeki balıkçı barınağında su yüzeyinde erkek cesedi olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Barınağın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, cesedi sudan çıkardı. İncelemede cesedin balıkçılık yapan F.S'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

