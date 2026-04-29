        Çanakkale'de genç yazılımcılar "Troia Game Jam"de buluşacak

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON iş birliğiyle düzenlenen "Troia Game Jam", 1-3 Mayıs tarihlerinde 48 saatlik kesintisiz oyun geliştirme maratonuna ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 14:20 Güncelleme:
        ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ ve ASKON tarafından düzenlenecek etkinlikte kenti teknoloji ve inovasyonun merkezi yapacak dev bir etkinliğe imza atılacak.


        Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) "İstihdam Odaklı Yeni Programlar" vizyonu kapsamında hayata geçirilen Troia Game Jam'in, 1 Mayıs’ta ÇOMÜ Akçansa Etki Merkezi’nde başladığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Etkinlik, ÇOMÜ Teknik Bilimler MYO bünyesinde 2025 yılında kurulan Oyun Geliştirme ve Programlama programı öğrencileri ile Güzel Sanatlar ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan ÇOMÜ Yazılım Geliştirme Kulübü üyelerini bir araya getiriyor. Seçici kurul tarafından belirlenen 40 yetenekli öğrenci, multidisipliner ekiplere ayrılarak 48 saat boyunca kendilerine verilen özel tema çerçevesinde özgün oyunlarını geliştirmek için uykusuz bir rekabete girecekler. Troia Game Jam, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, Çanakkale’nin ulusal çapta bir teknoloji üssü olarak tanınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Yüksek teknoloji içeriğiyle dikkat çeken bu organizasyon, genç yazılımcıların sektörel deneyim kazanmalarına ve profesyonel ağlarını genişletmelerine olanak tanıyacak. Oyun dünyasının dinamizmi ile Çanakkale’nin tarihi dokusunu 'Troia' isminde buluşturan etkinlik, pazar akşamı jüri değerlendirmesinin ardından kazanan ekibin açıklanacağı görkemli bir ödül töreniyle sona erecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması!
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Bisikletli gezginlerin Türkiye turunun ardından ülkelerine dönüyor
        Bisikletli gezginlerin Türkiye turunun ardından ülkelerine dönüyor
        Çanakkale'de "YEDAM Atölye Sergisi" açıldı
        Çanakkale'de "YEDAM Atölye Sergisi" açıldı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (2)
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (2)
        Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açıldı
        Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açıldı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankeri sürüklendi
        Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankeri sürüklendi