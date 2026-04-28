Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 28.04.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20-27 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 8 bin 892 kişi ve 2 bin 761 araç incelendi.

        Farklı suçlardan aranması bulunan 27 kişi yakalandı, 555 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Uygulamalarda toplam 443 gram uyuşturucu, 78 sentetik uyuşturucu ecza hap ve ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.

        Denetimlerde, 97 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 135 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        Uygulamada gözaltına alınan ve haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "nitelikli dolandırıcılık", "fuhşa teşvik", "zorlama" ve "aracılık" suçların işlem yapılan, diğer suçlardan da araması olan 11 şüpheli ise çıkarıldıkları adliyede sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği

