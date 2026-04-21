Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 12:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13-20 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 10 bin 182 kişi ve 3 bin 647 araç incelendi.

        Farklı suçlardan aranması bulunan 28 kişi yakalandı, 525 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Uygulamalarda toplam 585 gram narkotik madde, 22 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız silah ve 18 fişek ele geçirildi.

        Denetimlerde, 97 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 95 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        Polis tarafından uygulamada gözaltına alınan ve haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçların işlem yapılan, diğer suçlardan da araması olan 5 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

