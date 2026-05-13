Çanakkale'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca il merkezi ve ilçelerde, huzur ve güven uygulaması yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mayıs'ta il genelinde icra edilen huzur ve güven uygulaması 115 tim ve 427 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.



Uygulamada, 546 umuma açık işletme, 101 metruk bina, 33 park ve bahçe kontrol edildi, 3 bin 921 şahıs ve 2 bin 20 araç sorgusu yapıldı.



Çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli ile 7 araç yakalandı, 6 araç trafikten men edildi.



