        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Biga ile Bandırma arasındaki Osmaniye köyü yakınlarında A.Ö'nün (26) kullandığı 06 BA 4644 plakalı otomobil ile E.Y. (76) idaresindeki 26 GR 669 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, E.K. (69), N.Y. (73) ve E.Y. hayatını kaybetti, A.Ö. ve B.K.Ö. (27) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

