Çanakkale'de ​"İleri Dönüşüm Defilesi" düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) vizyonu kapsamında atık kumaşlardan Türk mitolojisinin harmanlanmasıyla oluşturulan "İleri Dönüşüm Defilesi" düzenlendi.



Hamidiye Tabyaları'ndaki hangarda düzenlenen defilede mankenler, çocuklarla Umay Ana figürlerinin de yer aldığı eserleri sergiledi.



Atık kumaşlardan oluşan defilede, Türk mitolojisinde yer alan kahramanlar simgelendi.



ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenledikleri serginin büyük beğeni aldığını söyledi.



Serginin COP31 sıfır atık vizyonu kapsamında planlandığını aktaran Erenoğlu, "Bu anlamda hem Çanakkale'mizde hem de üniversitemizde sıfır atık vizyonunu geliştirmeyi sürdürüyoruz. Projeleri farklı alanlarda faaliyete geçiriyoruz. Sürdürülebilir kampüs, yeşil kampüs kapsamında geri ve ileri dönüşüm kaynaklarının sınırlı ve planlı kullanılmasını amaçlıyoruz." dedi.



Erenoğlu, çalışmanın Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Minara Guliyeva ile Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Dilvin İpek'in destekleriyle organize edildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu bir geri dönüşüm defilesi oldu. Ayrıca, Türk dünyasının mitolojik karakterlerini tekstil ve geri dönüşümle buluşturan Türkiye'deki ilk çalışma oldu. O da bize nasip oldu. Ben bu kapsamda tüm hocalarımıza, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu defilemizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sergilemek için davet aldık. Önemli bir çalışma ve sosyal projemizi örnek olarak Ankara'da tanıtma fırsatı bulacağız."



Etkinliğe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

