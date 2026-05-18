        Çanakkale'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Çanakkale'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Çanakkale'de İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.

        Giriş: 18.05.2026 - 20:55
        İskele Meydanı'nda bir araya gelen grup, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.

        Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Numan Yaşar, uluslararası raporlara göre Gazze halkının yüzde 77'sinin şiddetli gıda güvensizliği yaşadığını, hasta ve yaralıların tedavi olmasını engelleyen İsrail'in ilaç girişlerine dahi izin vermediğini söyledi.

        Yaşar, siyonizmin insanlık için büyük bir tehlike ve felaket olduğunu dile getirdi.

        Filistin'e Destek Platformu sözcüsü Zeynel Kılıç da en temel insani yardımların bile Gazze'ye girişini engelleyerek milyonlarca insanı açlığa mahkum eden İsrail'in şimdi de o açlığın son bulmasını ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalıştığını ifade etti.

        İsrail'in, aktivistleri gözaltına alıp, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemeyeceğini belirten Kılıç, "Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek ama yanılıyorlar. Küresel Sumud Filosu'na ve kara konvoyuna yapılan her bir engelleme Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir." dedi.

        Protestoya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İHH üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

