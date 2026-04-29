Çanakkale'de "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" düzenlenecek

Çanakkale'de, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" düzenlenecek.



Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda gerçekleştirilecek fuar, 2 Mayıs Cumartesi saat 11.00'da ziyarete açılacak.



Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen fuarda, işyurtları atölyelerinde hükümlüler ve tutuklular tarafından üretilen ürünler halkın beğenisine sunulacak.



Fuar, 6 Mayıs'a kadar 11.00-20.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

