        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan sevk denetimi yapıldı

        Çanakkale'deki 1915 Çanakkale Köprüsü girişinde Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan sevk denetimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 12:38 Güncelleme:
        1915 Çanakkale Köprüsü Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu başta olmak üzere hayvan geçiş güzergahlarında gerçekleştirilen uygulamalarda, canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlar denetlendi.

        Veteriner sağlık personeli ile kolluk kuvvetlerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarda, araçlardaki hayvanların veteriner sağlık raporları kontrol edilirken, kulak küpeleri ve genel sağlık durumları da detaylı şekilde incelendi.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Kılınç, gazetecilere, salgın hastalıklarla mücadelede en önemli işlevlerden birinin kontrolsüz hayvan hareketleri konusunda yapılan denetimler olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda yıl boyunca kolluk kuvvetleriyle beraber 81 il ve ilçede kontrolsüz hayvan hareketleri ile alakalı denetimler yapıldığını anlatan Kılınç, şöyle konuştu:


        "Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle özellikle bu anlamda nakil vasıtalarını kontrol etme konusunda daha sıklaştırdık bu konudaki denetimlerimizi. Bu alan, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü Yol Denetim ve Kontrol İstasyonu. Bakanlığımızın talimatlarıyla 8 ilde yol denetim ve kontrol istasyonu kuruldu. Bunlar aynı zamanda doğudan batıya hayvan hareketlerinde bir vize merkezi. Durdurulan nakil vasıtalarında öncelikle veteriner sağlık raporları bu raporların içeriğindeki hayvanların küpe kontrolleri, menşeinde salgın hastalıkların bulunup bulunmadığına dair incelemelerde bulunuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

