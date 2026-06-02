Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, hasat döneminde il genelinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirler değerlendirildi.



Dardanos'taki Yangın Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda, hasat sürecinde yangın riskinin en aza indirilmesi amacıyla alınacak önlemler, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları, yangın anında uygulanacak müdahale planları ile mevcut araç ve ekipman kapasitesi ele alındı.



Toplantının ardından Vali Toraman, Harekat Merkezi ile yangın yönetim aracında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Polat Kara, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

