        Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi

        Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, hasat döneminde il genelinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Dardanos'taki Yangın Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda, hasat sürecinde yangın riskinin en aza indirilmesi amacıyla alınacak önlemler, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları, yangın anında uygulanacak müdahale planları ile mevcut araç ve ekipman kapasitesi ele alındı.

        Toplantının ardından Vali Toraman, Harekat Merkezi ile yangın yönetim aracında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Polat Kara, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

