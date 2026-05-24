        Çanakkale'de tur otobüsü devrildi, 46 kişi yaralandı

        Çanakkale'de tur otobüsü devrildi, 46 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Balıkesir'den Çanakkale istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AYD 067 plakalı tur otobüsü, Biga Çevre Yolu'nda tarlaya devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile 45 yolcu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Biga ve Lapseki'deki hastanelere kaldırıldı.

        Bazı yaralıların taburcu edildiği, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yaptığı yazılı açıklamada, tek taraflı otobüs kazasını yakından takip ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri ilçemizdeki hastanelerimizde devam etmektedir. Çok şükür, mevcut bilgilere göre kazadan etkilenen vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

