Çanakkale'de turizm master planı çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kentteki bir otelde "50. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştayda, AA muhabirine, kent turizminin geliştirilmesi anlamında önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi.

        Bu çalışmanın tüm paydaşlarıyla geliştirileceğine işaret eden Ömer Toraman, Çanakkale'nin turizm potansiyeli ve çeşitliliğini anlattı.

        Toraman, bu alanı daha da geliştirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Turizm alanında oluşan ekonomiyi, pastayı büyütmek istiyoruz. Buradan hem Çanakkale'miz hem de ülkemize bir değer katmak istiyoruz. Refahımızı artırmak için çalışıyoruz. Sektörün bütün profesyonelleriyle beraber sağlıklı bir istişare mekanizmasını çalıştırarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçmişte sektörle ilgili olarak pek çok parçalı çalışma yapılmış ancak biz bu defa Kültür ve Turizm Bakanımızın da bize tavsiyeleriyle ilimizin genel olarak en üst seviyede bir master planını çıkarmak için yola çıktık."

        Bugün yapılan çalıştayın da bunun en önemli aşamalarından birine tekabül ettiğini anlatan Toraman, "Burada bizim için önemli olan şahıslardan bağımsız olarak bizlere bir yol haritası olarak önümüzde duracak olan bir plan ortaya çıkarmak. Bunu çıkaracak olan da turizm sektörünün profesyonelleri ve paydaşları. Bugün onların burada bulunması bizim için çok değerli." dedi.

        - "Bu çalışma bizim kent turizmi rotamızı belirleyecek"

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de uzun yıllardır Çanakkale'nin tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti olması yönünde çalıştıklarını anımsattı.

        Kente ait tüm çalışma ve projeleri bu vizyon doğrultusunda sürdürdüklerini dile getiren Erkek, "Ben hem bir Çanakkaleli olarak, hem de bu şehrin belediye başkanı olarak bu çalışmalardan dolayı çok mutluyum. Çanakkale gerçekten tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti olma yolunda çok önemli adımlar atıyor. Turizm master planının konuşulması ve oluşturulması bu anlamda çok çok önemlidir." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale turizmi konusunda çok önemli toplantıların yapıldığını anlattı.

        Kaşdemir, "Çanakkale Turizmi Master Planı"nın bugüne kadar kent turizmi için konuşulanların ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu çalışma bizim kent turizmi rotamızı belirleyecek. Turizm için ne istediğimizi belirleyecek. Çanakkale biliyorsunuz ki çok rüzgarlı bir şehir. Gemileri bol bir şehir fakat rotası belli olmayan hiçbir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Biz bu planı başarabilirsek ne istediğimizi ve nereye gitmek istediğimizi belirlersek eğer o zaman biz nereye gidersek gidelim kapıların sonuna kadar açılacağını düşünüyorum."

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da bu çalışmanın bir paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez ise Çanakkale'nin tarih ve doğanın kesişim kümesinde bir şehir olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"

        Benzer Haberler

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yılı anma töreninin provası yapıldı
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yılı anma töreninin provası yapıldı
        Avustralyalı gazeteci: İtilaf kuvvetlerinin talihsizliği, dahi bir Türk sub...
        Avustralyalı gazeteci: İtilaf kuvvetlerinin talihsizliği, dahi bir Türk sub...
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü tören provası yapıldı
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü tören provası yapıldı
        Yenice'de Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 Yaş Kuran Kursu Açıldı
        Yenice'de Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 Yaş Kuran Kursu Açıldı
        Çanakkale Cephesi'nde propaganda savaşlarında İngilizlerden Türklere 'siz b...
        Çanakkale Cephesi'nde propaganda savaşlarında İngilizlerden Türklere 'siz b...
        Gençler ecdad mirasıyla Çanakkale'de buluşuyor
        Gençler ecdad mirasıyla Çanakkale'de buluşuyor