Çanakkale'de üniversiteli dalgıçlar 19 Mayıs'ı denizin altında kutladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrağı açarak kutladı.



Dalgıçlar, Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Su Altı Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Ogün Gezen liderliğinde, üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'nden bindikleri "ÇOMÜ-3" adlı tekneyle kordon boyuna geldi.



Dalış kıyafetlerini giyerek son hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar, tekneden atlayış yaptı.



Denizin altında Türk bayrağı ve üniversitenin pankartını açan gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri bu dalışı suyun altında da görüntüledi.



Üniversitelilerin dalış etkinliğini, ÇOMÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Halit Kuşku ve vatandaşlar ilgiyle izledi.

