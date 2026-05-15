Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.



Polisin 4 şüpheliyi yakalandığı operasyonda, 1 kilo 258 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 635 lira ile uyuşturucu paketleri ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

