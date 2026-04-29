Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.



Biga Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 151 gram kokain, 15 parça halinde kullanıma hazır halde 57 gram skunk ele geçirildi.



"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından hakkında işlem yapılan 1 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

