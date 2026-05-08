CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan, Çanakkale'de basın mensuplarıyla buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.



Bakan, CHP Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısında, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan ile Çanakkale'de iki günlük bir çalışma yapacaklarını söyledi.



Bu çalışma kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde alanda olduklarını aktaran Bakan, "Hepimiz kendi alanımızda yetkin olduğumuz alanlarda çalışıyoruz. Bugün örgütümüze politika kurullarında ne yaptığımızı anlatan geniş bir sunum yaptık." diye konuştu.



Bakan, kentte Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni ziyaret edeceklerini kaydetti.



Murat Bakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"100'ün üzerinde mitingimizi yaptık 19 Mart'tan bugüne. Sadece Türkiye'de değil, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir miting maratonu yaşadık Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde. Tüm alanlardaki ürettiğimiz politikaları, iktidara geldiğimizde ne yapacağımızı halkımızla, örgütümüzle paylaşıyoruz."



Toplantıya CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

