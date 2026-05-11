Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çocuklar "Su Altı Kaşifleri" atölyesinde Çanakkale Boğazı'nın derinliklerini keşfetti

        Çocuklar "Su Altı Kaşifleri" atölyesinde Çanakkale Boğazı'nın derinliklerini keşfetti

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi Atölyeleri kapsamında 8-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik "Su Altı Kaşifleri" atölyesi düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 14:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklar "Su Altı Kaşifleri" atölyesinde Çanakkale Boğazı'nın derinliklerini keşfetti

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi Atölyeleri kapsamında 8-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik "Su Altı Kaşifleri" atölyesi düzenleniyor.

        Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, atölyede çocukların hem bilimsel bilgileri deneyimleyerek öğrenmesi hem de Çanakkale’nin su altındaki tarihi mirasıyla tanışması hedefleniyor.

        Bilim, deney ve tarih odaklı olarak kurgulanan atölyede çocuklar, Çanakkale Boğazı'nın yapısını tanıyarak, akıntı sistemiyle ilgili bilgi edindi.

        Gemilerin nasıl yüzdüğünü ve denizaltının nasıl çalıştığını deneylerle öğrenen çocuklar, tarih ile iç içe kurgulanan bu atölyede Nusret Mayın Gemisi'nin görevlerini ve savaş sırasında üstlendiği kritik rolü keşfetti.

        Batıklarla tanışan çocuklar, günümüzde batıklara bir dalgıcın nasıl daldığını, dalış ekipmanlarının ne işe yaradığını, derinliklere indikçe renklerin nasıl kaybolduğunu ve su altındaki iletişimin nasıl sağlandığını gibi birçok bilgiyi uygulamalarla öğrendi.

        Çanakkale'nin su altı tarihinin ele alındığı bölümde ise çocuklar, hazırlanan oyun kartları ile Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda bulunan batıkları harita üzerinden inceleyerek, çeşitli sebeplerle batan batıkları ve su altı mirasının izlerini keşfetti.

        Programın sonunda çocuklara verilen "su altı kaşifi" kartlarıyla öğrendikleri bilgiler pekiştirildi.


        Çocuklar, kartların arka yüzünde yer alan afiş çalışmasıyla su altı mirasının korunmasına yönelik kendi mesajlarını ve sloganlarını oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme

        Benzer Haberler

        Çocuklar Çanakkale'nin derinliklerini keşfetti
        Çocuklar Çanakkale'nin derinliklerini keşfetti
        Şerbetli köyünde geleneksel köy hayrı düzenlendi
        Şerbetli köyünde geleneksel köy hayrı düzenlendi
        Gelibolu'da Hıdrellez kutlandı
        Gelibolu'da Hıdrellez kutlandı
        Gelibolu Triatlonu'nda ödüller sahiplerini buldu
        Gelibolu Triatlonu'nda ödüller sahiplerini buldu
        Çanakkale'de 2026 Gelibolu Triatlonu başladı (2)
        Çanakkale'de 2026 Gelibolu Triatlonu başladı (2)
        DSP Genel Başkanı Aksakal, Çanakkale'de konuştu:
        DSP Genel Başkanı Aksakal, Çanakkale'de konuştu: