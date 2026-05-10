Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri DSP Genel Başkanı Aksakal, Çanakkale'de konuştu:

        DSP Genel Başkanı Aksakal, Çanakkale'de konuştu:

        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP iktidarı yönetmeye her zaman hazırdır, yeteneklidir ve tecrübelidir. Üç kere devleti yönetmiş bir siyasi partidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 17:28 Güncelleme:
        DSP Genel Başkanı Aksakal, Çanakkale'de konuştu:

        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP iktidarı yönetmeye her zaman hazırdır, yeteneklidir ve tecrübelidir. Üç kere devleti yönetmiş bir siyasi partidir." dedi.

        Aksakal, DSP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Anneler Günü dolayısıyla İskele Meydanı'nda düzenlenen "Annem Varsa Karnım Doyar" etkinliğine katıldı.


        Burada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Aksakal, kadınlara karanfil takdim etti. DSP Merkez İlçe Başkanı Sibel Sağlam, Aksakal'a günün anısına üzerinde Troya Atı bulunan tablo hediye etti.

        Aksakal, ihtiyaç sahibi aileleri mahalle muhtarlarıyla birlikte evlerinde ziyaret etti, çarşı esnafıyla selamlaştı.

        Daha sonra partisinin il başkanlığı binasına geçen Aksakal, burada düzenlediği basın toplantısında tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.


        Türkiye'nin dört bir yanının ateş çemberi olduğunu belirten Aksakal, "Türkiye Devleti de bu ateşin herhangi bir şekilde etkisinde kalmadan geleceğe güvenle bakabileceğimiz bir noktada ülkemizi, halkımızı tutabilmek adına gayret gösteriyor." dedi.


        Aksakal, üretime dönük politikaların hayata geçirilebilmesi için Türkiye'nin yeniden demokratik sol politikalarla buluşması gerektiğini dile getirerek, bunun için de örgütlerinin canhıraş çalıştığını anlattı.

        Gelecek seçimler için DSP'nin ittifak yaklaşımına değinen Aksakal, şunları kaydetti:

        "Önümüzde bir seçim takvimi henüz yok. Geçmiş dönemde yaşanan ittifak yapıları, o günkü özelliklerini de zaten kaybettiler. Dolayısıyla yeni bir döneme girildiğinde DSP en güçlü şekilde öncelikle bir ittifak yapısı oluşturmanın önderliğini yapmak adına çalışmalarını sürdürecek, seçim kararı ortaya çıktığında da partimizin teşkilatlarından, genel merkezimizdeki yönetimlerimizden aldığımız bilgiler ve kararlar doğrultusunda da bu noktadaki kararımızı paylaşacağız. DSP iktidarı yönetmeye her zaman hazırdır, yeteneklidir ve tecrübelidir. Üç kere devleti yönetmiş bir siyasi partidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!

        Benzer Haberler

        Lapseki'de çifte kutlamada, köy hayrında anneler çiçeklerle karşılandı
        Lapseki'de çifte kutlamada, köy hayrında anneler çiçeklerle karşılandı
        Çanakkale'de yavru karaca kamerada
        Çanakkale'de yavru karaca kamerada
        Gökçeada, Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği y...
        Gökçeada, Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği y...
        Çanakkale'de 'Aşıklar Sokağı' gençlerle doldu
        Çanakkale'de 'Aşıklar Sokağı' gençlerle doldu
        Çanakkale'de yavru karaca görüntülendi
        Çanakkale'de yavru karaca görüntülendi
        Çanakkale'de o sokaktan geçenler hayatının aşkını buluyor Aşkını arayan, bu...
        Çanakkale'de o sokaktan geçenler hayatının aşkını buluyor Aşkını arayan, bu...