Eceabat'ta geleneksek köy hayrı düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde geleneksel köy hayrı düzenlendi. Eceabat'ın Kocadere köyünde düzenlenen hayırda, Kaymakam Kerem Yenigün vatandaşlarla bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlidi şerif okundu, şehitler için dua edildi. Paylaşma ve dayanışma kültürünün yaşatıldığı etkinlik sonunda davetlilere pilav ikram edildi.

