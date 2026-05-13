        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Eceabat'ta öğrenciler Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti

        Çanakkale'de, Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliğiyle Köklerimize Yolculuk Projesi kapsamında öğrenciler, şehitlikleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 13:14 Güncelleme:
        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için Tarihi Alan'da yer alan şehitliklere eğitim gezileri düzenlendi.

        Öğrenciler, gezi kapsamında Namazgah Tabyası, Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı, Şehitler Abidesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

        Milli tarih bilincini kitapların çok ötesinde, toprakla, taşla ve ruhla buluşturulduğu gezide öğrenciler, aziz şehitlerin emaneti olan bu toprakları bizzat görerek ve hissederek tanıma aynı zamanda tarihine, milletine ve vatanına olan bağlılıklarını bir kez daha pekiştirme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

