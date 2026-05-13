Eceabat'ta öğrenciler Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti

Çanakkale'de, Eceabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işbirliğiyle Köklerimize Yolculuk Projesi kapsamında öğrenciler, şehitlikleri ziyaret etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için Tarihi Alan'da yer alan şehitliklere eğitim gezileri düzenlendi.



Öğrenciler, gezi kapsamında Namazgah Tabyası, Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi Canlandırma Alanı, Şehitler Abidesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.



Milli tarih bilincini kitapların çok ötesinde, toprakla, taşla ve ruhla buluşturulduğu gezide öğrenciler, aziz şehitlerin emaneti olan bu toprakları bizzat görerek ve hissederek tanıma aynı zamanda tarihine, milletine ve vatanına olan bağlılıklarını bir kez daha pekiştirme fırsatı buldu.

