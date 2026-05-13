Geleceğin sualtı kaynakçıları Çanakkale Boğazı'nda yetişiyor

ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl öğrenci kabul etmeye başlayan Sualtı Kaynak Teknolojisi Programı'nda eğitim gören öğrenciler, uygulamalı derslerini Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştiriyor.



Geçen yıl açılan 2 yıllık programda öğrenimini sürdüren toplam 50 öğrenci, sanayi dalgıçlığı, sualtı kaynak teknolojisi, SCUBA dalışı, sualtı fiziği, gemicilik, elektrik bilgisi, yüzme ve fiziki mukavemet alanlarında eğitim alıyor.



Öğrenciler, teorik derslerin ardından öğretim görevlisi Ogün Gezen eşliğinde satıhtan ikmalli dalış ve sualtında kaynak uygulamalarına başladı.



Dünyanın en riskli ve ilginç mesleklerinden birine aday öğrenciler, 2 yıllık eğitimin ardından sektörde, sualtı inşaatları, denizaltı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, petrol ve doğal gaz platformu inşası ve bakımı, sualtı kaynak ve kesimler, gemi altı sörveyi ve batık gemi kurtarmaya kadar pek çok görevi yerine getirebilecek.



- Çanakkale Boğazı'ndaki uygulamalı eğitimler gerçek çalışma koşullarına hazırlıyor



ÇOMÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Halit Kuşku, AA muhabirine, Sualtı Kaynak Teknolojisi Programı'nın Türkiye'de yalnızca ÇOMÜ ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nde bulunduğunu söyledi.





Çanakkale Boğazı'nın güçlü akıntıları ve yoğun deniz trafiği nedeniyle eğitim açısından önemli bir saha sunduğunu ve eğitimlerin öğrencileri gerçek çalışma koşullarına hazırladığını belirten Kuşku, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimize sualtında karşılaşabilecekleri zorlukları uygulamalı olarak gösteriyoruz. Güvenlik prosedürleri, ekipman kullanımı ve kriz anlarında yapılması gerekenleri birebir deneyimleme fırsatı buluyorlar."



Kuşku, programın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından akredite edildiğini aktararak, sualtı kaynak teknolojisi alanındaki denetim sürecinin de sürdüğünü ifade etti.



Halit Kuşku, program mezunlarının sualtı inşaatları, boru ve iletişim hatlarının döşenmesi, petrol ve doğal gaz platformlarının bakım çalışmaları, gemi sörveyleri ile batık kurtarma operasyonlarında görev alabileceğini dile getirerek, Türkiye'de bu alanda nitelikli insan kaynağı ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.



- Öğrenciler eğitimlerden memnun



Program öğrencilerinden Efe Uzunalioğlu da teorik eğitimlerin ardından denizde uygulamalı derslere başlamanın heyecan verici olduğunu belirtti.



Mustafa Alperen Akay ise sualtı kaynakçılığının fiziksel dayanıklılık gerektiren bir alan olduğunu ifade ederek, eğitimlerin mesleki becerilerini geliştirdiğini anlattı.



Mert Çabuk da zorlu meslek olması nedeniyle sanayi dalgıçlığını sevdiğini dile getirerek, mesleğin inceliklerini eğitimler kapsamında öğrendiklerini kaydetti.



Batuhan Kaynak ise meslek lisesinde kaynakçılık eğitimi aldığını belirterek, sanayi dalgıçlığı alanında yurt içi ve yurt dışında geniş iş imkanları bulunduğu için bu bölümü tercih ettiğini söyledi.

