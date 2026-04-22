Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak, koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti
Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.
Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Evra Yılmaz ve Cemil Korkmaz’ı makamında ağırladı.
Başkanlık görevini devralan Yılmaz ve Korkmaz, çocukların hayallerini ve beklentilerini dile getirdi.
Başkan Soyuak, çocuklarla yakından ilgilenerek günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
