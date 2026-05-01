Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Soyuak, mesajında, alın teriyle hayatı güzelleştiren, üreten, Türkiye'nin ve ilçenin gelişimine katkı sunan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.





Emeğin karşılığını aldığı, çalışma koşullarının her geçen gün daha da iyileştiği bir geleceğin herkesin ortak temennisi olduğunu belirten Soyuak, şunları kaydetti:





"Gelibolu Belediyesi olarak çalışanların haklarını gözeten ve emeğe değer veren bir anlayışla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kentimize değer katan tüm çalışma arkadaşlarımızla daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Gelibolu için var gücümüzle çalışıyoruz. Dayanışma ve birlik ruhuyla aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. 1 Mayıs sadece bir kutlama değil, aynı zamanda emek ve dayanışma bilincinin güçlendiği anlamlı bir gündür. Bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve toplumsal huzurun pekişmesine vesile olmasını diliyorum."



