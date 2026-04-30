        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolu Tarihi Alan'da "Eceabat'ın Gençleri Ecdadının İzinde Projesi" hayata geçirildi

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Eceabat ilçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik "Eceabat'ın Gençleri Ecdadının İzinde Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Başkanlıktan yapılan açıklamada, proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda düzenlenecek gezi programlarıyla tarihe tanıklık eden mekanları ve alanda yürütülen çalışmaları yerinde görme fırsatı bulacağı belirtildi.

        Toplam 600 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonla, gençlerin yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve kültürel değerlerini daha yakından tanımalarının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Eceabat ilçesinde yaşayan çocuklar ve gençler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı ile günlük yaşam içerisinde sürekli temas halinde bulunan en önemli paydaş grubunu oluşturmaktadır. Gençler, tarihi alanın sunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik fırsatlardan yararlandıkları kadar, ziyaretçi yoğunluğu, trafik, çevresel baskılar, kullanım kısıtları ve yaşam alanlarına etkiler gibi çeşitli unsurlardan da doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle, tarihi alanla en yoğun ilişki içerisinde bulunan kitlenin bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır."

        Kültürel miras alanlarının sürdürülebilir biçimde korunabilmesi için yalnızca fiziksel koruma çalışmalarının yeterli olmadığı, yerel halkın özellikle de genç kuşakların sürece aktif katılımının temel unsur olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, miras alanlarının gerçek sahiplerinin o coğrafyada yaşayan toplumlar olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, yerel gençlerin tarihi alanı tanıması, değerini kavraması ve korunmasına gönüllü destek vermesinin uzun vadeli koruma ve yönetim politikalarının başarısını doğrudan etkilediği kaydedildi.

        Projeyle gençlerin yalnızca geçmişi öğrenmeleri değil, aynı zamanda yaşadıkları bölgenin doğal ve tarihi değerlerine sahip çıkan birer kültür elçisi olmalarının amaçlandığı aktarılan açıklamada, "Tarihi alanda yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulan öğrencilerin farkındalık düzeylerinin artması, kamu kurumları ile toplum arasındaki bağın güçlenmesi ve gelecek nesillerde kalıcı bir koruma bilincinin oluşması beklenmektedir." ifadesine yer verildi.

        Gezi programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin rehber eşliğinde Tarihi Alan'ı gezdiği belirtilen açıklamada, 4 Mayıs'ta Köprülü Hamdibey İlkokulu, 7 Mayıs'ta Opet Tarihe Saygı Ortaokulu, 8 Mayıs'ta Opet Tarihe Saygı Ortaokulu öğrencilerinin geziye katılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

