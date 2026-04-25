Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolu Yarımadası'nda Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

        Gelibolu Yarımadası'nda Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Yeni Zelanda Anıtı'nda Anzak Günü dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu Yarımadası'nda Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Yeni Zelanda Anıtı'nda Anzak Günü dolayısıyla tören yapıldı.

        Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda düzenlenen törende, Çanakkale Kara Savaşları'nda yaşamını yitiren Yeni Zelandalı askerler anıldı.

        Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, törende yaptığı konuşmada, Gelibolu Yarımadası'nda bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, "Burası, Conkbayırı, Yeni Zelanda'nın ve Türk halkıyla derin ve kalıcı ilişkilerimizin uygun şekilde tanınmasıdır." dedi.

        Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis de "Burada görevini ifa edenlerin cesareti ve dayanıklılığı, her Yeni Zelandalı, her Avustralyalı ve her Türk için kültürel bir gurur kaynağı olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı. 

        Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mathew Williams ise savaşta hayatını kaybeden askerlere ilişkin metinler okudu.

        Törende, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yeni Zelanda adına çelengi Genel Vali Kiro sundu. Avustralya adına çelenk ise Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent tarafından sunuldu.

        Programda dualar ve savaşta hayatını kaybeden askerlere ilişkin metinler okundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda milli marşının seslendirildiği program, "Haka dansı" gösterisiyle sona erdi.

        Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston ile çok sayıda ülke temsilcileri katıldı. 

        - Anzaklar ve Anzak Günü

        Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

        Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

