        Çanakkale Haberleri Gelibolu Yarımadası'ndaki Avustralyalıların Lone Pine Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri ve Anzak Günü kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 07:56 Güncelleme:
        Britanya ordusuna bağlı Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (ANZAC) bünyesinde Çanakkale'deki muharebelerde yaşamını yitiren Avustralyalı askerlerin anıldığı program, askeri bandonun çaldığı marşlarla başladı.

        Avustralyalı askerin Aborjinlerin enstrümanı "didgeridoo" çaldığı törende askerler, trompet eşliğinde tören alanındaki yerlerini aldı.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından göndere çekilen bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı ile Avustralya Milli Marşı okundu.

        Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, törende yaptığı konuşmada, "Buradaki tüm güzelliklerin arasında bir zamanlar burada yaşanan acıyı hayal etmek zor." dedi.

        Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston da birçok Avustralyalı ailenin tarihi Gelibolu Yarımadası ile derin kişisel bağlarının bulunduğunu belirterek, savaşan askerlerden bazı hikayeler anlattı.

        Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çelengi Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından sunuldu. Büyükelçi Vincent da ülkesi adına anıta çelenk bıraktı.

        Avustralya Devlet Nişanı sahibi profesyonel rehber Kenan Çelik'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı törende, yaşamını yitirenler için dua edildi. Törene katılan Avustralyalılar, Lone Pine Anıtı'nın çevresindeki mezarlıklara çiçek bıraktı.

        Törene Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğazı ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Amiral David Johnston, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mathew Williams ile çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

        - Anzaklar ve Anzak Günü

        Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

        Anzak Günü de Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

