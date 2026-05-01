Gelibolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapıldı.



Gazi Süleyman Paşa heykeli önündeki kavşakta toplanan sendika üyesi işçi, memur, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partililer, halay çekti.



Daha sonra İskele Meydanı'ndaki Atatürk büstüne kadar yürüyen katılımcılar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nın okudu.



Yapılan konuşmaların ardından kutlama programı sona erdi.

