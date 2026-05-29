Gelibolu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Ilgardere köyü açıklarında denize girip bir süre sonra gözden kaybolan ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarılan Y.D. (17) tedavi gördüğü Eceabat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Y.D, dün denize girip gözden kaybolmuş, durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerince yapılan arama kurtarma çalışmasında, 40 metre açıkta 3 metre derinlikte hareketsiz halde bulunmuştu.

