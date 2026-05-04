Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolu'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti

        Gelibolu'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 15:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da Hıdırellez şenlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Hıdırellez şenlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri fidan dikti.


        Bolayır Şehit Nuriye Ak İlkokulu Müdürü Osman Gül, öğretmenler ve öğrenciler, Gelibolu Orman Şefliğinin temin ettiği fidanları, köy muhtarı Celal Öztürk'ün katkılarıyla toprakla buluşturdu.


        Daha önce de muhtarlık tarafından ağaçlandırma çalışmaları yapılan Güven Bayırı mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, 9 derslikli okulu temsilen 9 çam fidanı dikildi.

        Etkinlikte konuşan Bolayır Muhtarı Celal Öztürk, bölgenin yeşillendirilmesine önem verdiklerini belirterek, "Güven Bayırı'nda daha önce başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarını bugün çocuklarımızla birlikte sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hıdırellez gibi anlamlı bir günde, geleceğimiz olan öğrencilerimizin doğayla iç içe olması bizim için çok kıymetli. İnşallah bu fidanlar büyüyecek, çocuklarımız da onları büyürken görecek." ifadesini kullandı.


        Okul Müdürü Osman Gül ise öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, etkinliğe destek veren Gelibolu Orman Şefliğine ve köy muhtarlığına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 15 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 15 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de demir saplanan çenesi parçalanan öğrencinin davasının 3'üncü d...
        Çanakkale'de demir saplanan çenesi parçalanan öğrencinin davasının 3'üncü d...
        Sarıkız Türbesi'ne bayrak asmak için Kaz Dağları'na tırmandılar
        Sarıkız Türbesi'ne bayrak asmak için Kaz Dağları'na tırmandılar
        Yenice'de Çal köyü hayrı yapıldı
        Yenice'de Çal köyü hayrı yapıldı
        Sarı kule, Çanakkale Boğazı'na giren düşman gemilerini beyaz flama ile bild...
        Sarı kule, Çanakkale Boğazı'na giren düşman gemilerini beyaz flama ile bild...
        Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu
        Çanakkale'de denizde erkek cesedi bulundu