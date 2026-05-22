Gelibolu'da öğrenciler yıl sonu sanat ve tasarım sergisi açtı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, açılan yıl sonu sergisinde öğrencilerin görsel sanatlar ve teknoloji tasarım alanındaki özgün çalışmaları ilgi gördü. Gelibolu 100. Barış Ortaokulu Yıl Sonu Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi'nin açılışına Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Alay ile diğer ilgililer katıldı. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı görsel karşılamalar, masal köşesi, pano çalışmaları ve özgün tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

