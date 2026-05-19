Gelibolu'da ormanda temizlik yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanda temizlik yapıldı. Gelibolu Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gelibolu Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Yeniköy Köyü Bahçeler mevkisinde ormandaki çöpler toplandı. Programın sonunda emeği geçen kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere ve tüm katılımcılara teşekkür edildi. Etkinliğe Kaymakam Cihat Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Durna, Gelibolu Orman İşletme Şefliği yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

