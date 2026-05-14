        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gelibolu'da özel öğrencilerden "Engelliler Haftası" sergisi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel eğitim öğrencilerinin el emeği eserleri beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Gelibolu 26 Kasım İlkokulu tarafından gerçekleştirilen programda, okulda öğrenim gören özel eğitimli öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları resimlerden oluşan sergi açıldı. Öğrencilerin azmini ve yeteneklerini yansıtan eserler, katılımcılardan tam not aldı.

        Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Cem Kayalı, özel öğrencilerin emeklerinin toplumla buluşmasının önemine değindi. Desteklerinden dolayı yerel yönetime teşekkür eden Kayalı, "Bu sergi öğrencilerimizin özgüvenini artırırken, azimlerini ve yeteneklerini de en güzel şekilde ortaya koyuyor. Hep birlikte daha kapsayıcı ve engelsiz bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.


        Sergiyi Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler gezdi. Eserleri tek tek inceleyen Başkan Soyuak, öğrencilerle yakından ilgilenerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerin sosyal becerilerine katkı sunan etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
