Gelibolu'da özel öğrencilerden "Engelliler Haftası" sergisi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel eğitim öğrencilerinin el emeği eserleri beğeniye sunuldu.



Gelibolu 26 Kasım İlkokulu tarafından gerçekleştirilen programda, okulda öğrenim gören özel eğitimli öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları resimlerden oluşan sergi açıldı. Öğrencilerin azmini ve yeteneklerini yansıtan eserler, katılımcılardan tam not aldı.



Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Cem Kayalı, özel öğrencilerin emeklerinin toplumla buluşmasının önemine değindi. Desteklerinden dolayı yerel yönetime teşekkür eden Kayalı, "Bu sergi öğrencilerimizin özgüvenini artırırken, azimlerini ve yeteneklerini de en güzel şekilde ortaya koyuyor. Hep birlikte daha kapsayıcı ve engelsiz bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.





Sergiyi Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler gezdi. Eserleri tek tek inceleyen Başkan Soyuak, öğrencilerle yakından ilgilenerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Öğrencilerin sosyal becerilerine katkı sunan etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

