Gelibolu'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında düzenlenen bilim fuarı törenle açıldı. Hakimiyeti Milliye Ortaokulu tarafından hazırlanan fuarının açılışına Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Gelibolu İlçe Müftüsü İsmail Durna, MHP Gelibolu İlçe Başkanı Murat Şarlak ile Okul Müdürü Bülent Vural Savaş ve ilçedeki okulların müdürleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı proje stantlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

