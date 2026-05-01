        Geliştirilen yerli membran bataryalardaki maliyeti düşürecek

        Geliştirilen yerli membran bataryalardaki maliyeti düşürecek

        SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde yürütülen çalışmada, güneş ve rüzgar santrallerinde üretilen enerjinin depolanmasında kullanılan güvenli ve şarj edilebilir vanadyum redoks akış bataryaları için yerli membran (lityum-iyon bataryalar veya akışlı bataryalar gibi enerji depolama teknolojilerinde kullanılan özel bir bileşen) geliştirildi.

        Giriş: 01.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Prof. Dr. Filiz Uğur Nigiz yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 2515 Programı kapsamında desteklenen "Zirkonyum Metal Organik Kafeslerle Üretilen Kompozit Membranların Vanadyum Redoks Membranı Olarak Kullanımı ve Batarya Performansı Projesi"nde, ithal edilen ve yüksek maliyetli olan Nafyon membrana alternatif malzeme üretilmesi hedeflendi.

        Akademisyenler, yaklaşık 1,5 yıllık çalışma sonunda güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının depolanmasını sağlayan vanadyum redoks akış bataryalarında kullanılan membranı yerli olarak üretmeyi başardı.

        Prof. Dr. Nigiz, AA muhabirine, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla birlikte enerji depolama teknolojilerinin öneminin arttığını söyledi.

        Vanadyum redoks akış bataryalarının özellikle büyük ölçekli enerji depolamada öne çıktığını belirten Nigiz, bu sistemlerdeki Nafyon membranın kritik bir bileşen olduğunu ifade etti.

        Gelişen teknoloji ışığında dünyanın batarya teknolojilerine geçiş yaptığını belirten Nigiz, proje kapsamında enerji depolama ve iletmede önem taşıyan redoks bataryalarında kullanılan ve maliyetli bir malzeme olan sentetik iyonik polimer olan Nafyon yerine yerli bir membran üretmeyi amaçladıklarını anlattı.

        - "Tamamen yerli üretim"

        Nigiz, Nafyon membranın alternatifinin yaygın bulunamaması nedeniyle 5 ila 10 bin liraya ithal edildiğini dile getirdi.

        Kendi ürettikleri aynı boyuttaki yerli membranın fiyatının ise 50 ila 100 lira arasında olduğunu ifade eden Nigiz, şöyle konuştu:

        "Tamamen yerli üretim. Testlerini yaptık, Nafyonla karşılaştırdık. Yüksek kapasiteli bataryalarla enerji depolama teknolojisi zaten ülkemizin de gündeminde olan bir teknoloji ve bataryanın en önemli malzemesi membranlar olduğu için bu konuda iyi bir ilerleme kaydettik."

        Nigiz, yaklaşık 1,5 yıl önce başladıkları projede şu an sonuç aşamasına geldiklerini ve patent çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

        Çok ucuz bir malzemeden Nafyon'a alternatif çok fonksiyonlu bir malzeme geliştirebildiklerini anlatan Nigiz, "Biz bu teknoloji ve membran sayesinde Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmayı planlıyoruz. Hem AR-GE'de hem de sanayide çok fazla kullanılacak bir malzeme geliştirmiş olduk." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

