        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tarifesi uygulanacak

        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tarifesi uygulanacak

        Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Gökçeada ve Bozcaada hattında, Kurban Bayramı dolayısıyla yeni sefer tarifesi uygulayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 19:09 Güncelleme:
        GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 23-31 Mayıs'ta, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yaşanması beklenen yoğunluk dolayısıyla bayram tarifesi uygulanacağı belirtildi.

        Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacak.

        Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 ve 23.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye de 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'de seferler gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

