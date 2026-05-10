        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Gökçeada, Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

        Gökçeada, Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca Gökçeada'da Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri yapıldı.

        Giriş: 10.05.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Gökçeada açıklarında gerçekleştirilen şampiyonluk müsabakalarına 27 kulüpten 108'i erkek, 3'ü kadın toplam 111 sporcu katıldı.

        Tek nefeste dalışlarla en yüksek puanı getiren balıkları yakalamaya çalışan sporcular, 5 saat boyunca mücadele etti. Gökçeada Limanı'nda yapılan balık tartı işleminin ardından en yüksek puanı alarak şampiyon olan sporcu ve takımlar belli oldu.

        Gökçeada Spor Kulübünden Selim Konya, Türkiye şampiyonu oldu. Aynı spor kulübünden Semih İnce gümüş, Çalıkuşu Spor Kulübünden Yalçın Sakallıoğlu ise bronz madalya aldı.

        Kadınlarda Nicomedia Su Sporları ve Sualtı Avcılığı Spor Kulübünden Fethiye Kahraman altın, Karşıyaka İstikrar Gelişim Spor Kulübünden Umay Öztürk gümüş madalya elde etti.

        Şampiyonaya katılan takımların aldıkları toplam puana göre yapılan sıralamada Gökçeada Spor Kulübü birinci, Çalıkuşu Spor Kulübü ikinci, Limit Doğa Sporları Kulübü üçüncü oldu.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, yaptığı konuşmada, şampiyon olan sporcuları ve kupa alan takımları kutladı.

        Bu mücadeleler sonrasında aday milli takım kadrosunun da belirlendiğini anlatan Sağlam, "Milli takım kamp ve hazırlık sürecimizin ardından bu yıl inşallah uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve bayrağımızı gururlandıracağımıza inanıyorum. Zıpkınla balık avı branşımızda uluslararası başarıları gelenekselleştirmek için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her faaliyetimizde yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya başta olmak üzere Bakanlık çalışanlarımıza, bu organizasyonumuza ev sahipliği yapan Gökçeada Kaymakamlığımız, belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çanakkale'de 'Aşıklar Sokağı' gençlerle doldu
        Çanakkale'de yavru karaca görüntülendi
        Çanakkale'de o sokaktan geçenler hayatının aşkını buluyor Aşkını arayan, bu...
        Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan Anneler Günü mesajı
        Eceabat'ta geleneksek köy hayrı düzenlendi
        Gelibolu Triatlonu başladı
