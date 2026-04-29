        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri GÜNCELLEME - Seyir hızı düşük gemi nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

        Çanakkale Boğazı, seyir hızı düşük gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

        Giriş: 29.04.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Rusya'dan İzmit'e giden Barbados Adaları bayraklı, "Zephyr Prosper" adlı 274 metrelik tankerin seyir hızı boğazdaki akıntıyla birlikte Eceabat önlerinde düştü.

        Gemi kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-10", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri sevk edildi.

        Çanakkale Boğazı'ndan geçen diğer gemiler telsiz yardımıyla durum hakkında bilgilendirilirken boğaz, gemiye yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit geçişe kapatıldı.

        Geminin, römorkörler ve kılavuz kaptan eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülmesinin ardından boğaz transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

