İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Dünyanın gelecekteki en büyük krizlerinden bir tanesi genç yaşta yanlış işler yapmak, gençliğimizin zayıflaması, azalması. O yüzden eğitimde yapılan her türlü katkının, aileyi büyümesindeki tarza, aileyi büyümesine omuz veren her türlü katkının yanında olmaya hep beraber devam edeceğiz." dedi.



Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde TÜMAD Madencilik tarafından yaptırılan 100 öğrenci kapasiteli, Emine Saadet Çarmıklı Kreşi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyada su krizi gibi gençlik krizinden de bahsedildiğini söyledi.



Avrupa'nın nüfusunun düştüğünü, LGBT başta birçok ahlaki sorununun olduğunu, güvenlik ve aile kurma gibi birçok sorunun bulunduğunu anlatan Turan, şöyle konuştu:



"Türkiye'miz iyi, ancak bizde de kırılmalar başlıyor. Bakın BM raporlarında 2100 yılı için Türkiye nüfusu 38 milyon öngörülüyor. Bugün 86 milyon olan Türkiye'mizin bundan 47 sene sonra 38 milyon olduğu öngörülüyor. TÜİK raporlarında 54 milyon olacağı görülüyor. Yani öyle veya böyle bir düşüşten bahsediliyor. Bu da bir problem, bu da bir sorun. Dünyanın gelecekteki en büyük krizlerinden bir tanesi genç yaşta yanlış işler yapmak, gençliğimizin zayıflaması, azalması. O yüzden eğitimde yapılan her türlü katkının, aileyi büyümesindeki tarza, aileyi büyümesine omuz veren her türlü katkının yanında olmaya hep beraber devam edeceğiz."



Turan, zaman zaman kadının iş hayatına katılması ve katılmamasının tartışma konusu yapıldığını anımsatarak, "Biz meseleye aile merkezli bakıyoruz. Ancak kadınımızın çalışırken, sosyal hayatta olurken ailesini ihmal etmemesi de devletin görevi. Kreş bunun karşılığı. Hem çalışabilir, hem evladına bakabilir, hem ailesine destek olabilir. Sosyal hayatta kadının altyapı imkanları rahatlarsa hem ailesine hem topluma destek olur." diye konuştu.



Bülent Turan, dün çok az yerde olan anaokullarının, kreşlerin bugün devletin her mahallede her sokakta yapmak istediği yapılar haline geldiğini vurguladı.



İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Lapseki'deki kreşin bir madencilik firması olan TÜMAD tarafından yapıldığını kaydetti.



Madenciliğin Çanakkale'de dün başlayan bir iş olmadığına işaret eden Turan, "Çanakkale'nin tarihi, turizmi, ormanı, tarımı çok kıymetli ama Çanakkale aynı şekilde bir maden kenti. Yerin altı da bizim üstü de bizim. Yerin üstünü kollayarak altında çalışılabilir. Altını kollayarak üstünde çalışılabilir. O yüzden hayır demek yerine doğru iş yaptırmayı, çevreyle uyumlu, iş güvenliğini sağlayan örnek proje yapmayı bilmek durumundayız." ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da kreşin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmıklı ise bugün Emine Saadet Çarmıklı Gündüz Bakım Evi ile çocukları için yeni bir adım daha attıklarını belirterek, 100 çocuk kapasiteli bu merkezde çocukların güvenli, çağdaş ve sevgi dolu bir eğitim ortamında büyüyeceğini vurguladı.



Konuşmaların ardından Lapseki Müftüsü Rahmi Temiz tarafından dua edilip kreşin açılışı gerçekleştirildi.



Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Naim Makas, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, çevre ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler katıldı.



- Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası açıldı



Daha sonra Turan, Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışına katıldı.



Turan, açılışta yaptığı konuşmada, çok güzel bir resmi kurum binasının Lapseki'ye kazandırıldığını söyledi.



Uyuşturucunun dünyada yükselen bir bela olduğunu anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gençlerimizi korumak, kollamak hepimizin görevi. Aileler, okullar, sivil toplum, hepsinin hassas olması, bir yanlış varsa emniyet başta kolluk güçlerini uyarması bizim için vazgeçilmez bir görev. Bunun küçüğü büyüğü yok. Bazen duyuyoruz, basından okuyoruz. 'Küçük uyuşturucu satanlara operasyon var, büyüklere yok, dokunulmuyor' gibi bizi çok üzen ithamlarla karşılaşıyoruz. Küçüğü büyüğü, satıcısı, alıcısı, baronu, kim varsa teşkilatımız tokat vurmaya, gereğini yapmaya hazırdır. O yüzden de çevremizden bu konuda destek almayı talep ediyorum. Evlatlar bizim evlatlarımız."



Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk ise emniyet teşkilatının suçla ve terörle mücadele başta olmak üzere doğal afetler dahil her zaman halkın yanında yer aldığını vurguladı.



Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğünün 1568 metrekare inşaat alanına sahip bir binada hizmet vermeye başladığını belirten Baştürk, "Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızın Lapseki ilçemize, Çanakkale'mize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta arsa temininden yatırım programına girilmesine, inşaat aşamasında bu süreçte emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı yapıldı, sonra Lapseki Belediyesi Arıtma Tesisi’nin kapasite artış programı gerçekleştirildi.

