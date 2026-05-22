Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Kurban Bayramı öncesi Kuzey Ege adalarında doluluk artıyor

        Kurban Bayramı öncesi Kuzey Ege adalarında doluluk artıyor

        BURAK AKAY - Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Gökçeada ve Bozcaada'da Kurban Bayramı tatili öncesi rezervasyonlar yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban Bayramı öncesi Kuzey Ege adalarında doluluk artıyor

        BURAK AKAY - Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Gökçeada ve Bozcaada'da Kurban Bayramı tatili öncesi rezervasyonlar yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

        Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ile tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bozcaada'daki turizm işletmeleri, restoranlar ve plajlarda bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı.

        Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, AA muhabirine, adanın son yıllarda özellikle Kuzey Ege'de en çok rağbet gören noktalardan olduğunu söyledi.

        Vatandaşların Gökçeada'ya geldiklerinde işletmelerden, plajlardan ve otellerden memnun kalacaklarını anlatan Atalay, "Kurban Bayramı'nda gemilerimiz ek seferler yapacak. GESTAŞ ile yaptığımız görüşmelerle sefer sayılarını arttırdık. Ziyaretçilerimiz buraya gelip sadece denizin, kumun, güneşin, etin, balığın, karidesin tadına baksınlar ve mutlu bir bayram tatili yapsınlar istiyoruz." dedi.

        Atalay, adaya gelen konukları adeta birer kültür elçisi olarak gördüklerini belirtti.

        - "Gecelik konaklama 2 bin 500 ila 10 bin lira arasında"

        Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da Gökçeada'nın yerli ve yabancı konuklar tarafından tercih edilen bir lokasyon olduğunu söyledi.

        Adaya gelenlerin tatillerinin ardından mutlu ayrıldıklarını anlatan Aylı, şöyle konuştu:

        "Bu bayramda da yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Şu anda son rakamlar yüzde 80'leri geçmiş durumda. Konuklarımız burada farklı ekonomik alternatifleri de değerlendirebildikleri için her bütçeye uygun tesisler var. Apart dairelerden pansiyonlara, lüks otel hizmetlerine kadar seçenekler var. Gecelik konaklama fiyatları şu anda 2 bin 500 ila 10 bin lira arasında."

        - "Yüzde 100'lere ulaşacağını tahmin ediyoruz"

        Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furuncu da mayıs itibarıyla turizm hareketliliğinin başladığını söyledi.

        Sezona yoğun başlamanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Furuncu, şöyle konuştu:

        "Bayram yoğunluğu yaşıyoruz. Şu anda rezervasyonlar yüzde 80'ler civarında. Yine yüzde 100'lere kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Misafirlerimiz, bizi yalnız bırakmayacaklarını gösterdi. Bozcaada, çok güzel. Esnafımız hazırlıklarını yaptı. Mimarisinden arkeolojisine ve gastronomisine kadar çok çeşitli imkanlarımız var."

        Bozcaada'da restoran işletmeciliği yapan Zeki Akaslan da adanın bu yıl ilk konuklarını Ramazan Bayramı ile ağırlamaya başladığını söyledi.

        Mayıs ayı başında yoğun hareketliliğin başladığını ifade eden Akaslan, "Kurban Bayramı'na esnafın hepsi hazır. Güzel bir bayram geçecek. Misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya çalışacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Yeşilay: Depresyon kumar oynama bozukluğunu tetikliyor
        Yeşilay: Depresyon kumar oynama bozukluğunu tetikliyor
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da öğrenciler yıl sonu sanat ve tasarım sergisi açtı
        Gelibolu'da öğrenciler yıl sonu sanat ve tasarım sergisi açtı
        Çanakkale'de çeşit suçlardan aranması olan 10 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de çeşit suçlardan aranması olan 10 şüpheli tutuklandı
        Yenice'de KAGEP eğitim programı düzenlendi
        Yenice'de KAGEP eğitim programı düzenlendi
        Çanakkale'de Assos Antik Liman Yolu'nda sıcak asfalt dökme çalışmaları başl...
        Çanakkale'de Assos Antik Liman Yolu'nda sıcak asfalt dökme çalışmaları başl...
        Çanakkale'de Sevda Papağanı'nı kaçak bulunduranlara 7 bin TL ceza
        Çanakkale'de Sevda Papağanı'nı kaçak bulunduranlara 7 bin TL ceza
        Bozcaada'da tarihi yel değirmeni alanında çevre düzenlemesi yapıldı
        Bozcaada'da tarihi yel değirmeni alanında çevre düzenlemesi yapıldı