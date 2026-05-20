Lapseki'de öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öğrencilerin projeleri sergilendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yıl boyunca emek verilerek yürütülen projelerin sergisi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Belediye Başkanı Atilla Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tepeli, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç ve okul müdürlerinin katılımıyla kurdele kesildi. Sergide bilim şenliği kapsamında hazırlanan projeler, robotik kodlama ve çocuk yazarların eserleri yer alıyor.

