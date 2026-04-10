Lapseki'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tören düzenlendi.



Lapseki Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Tören, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Salgın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla sona erdi.



Program kapsamında Sahil Camisi'nde imam hatipler ile müezzinler tarafından şehit polisler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.



Camideki programa Kaymakam Cafer Ekinci, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran ve vatandaşlar katıldı.

