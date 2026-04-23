Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çanakkale Haberleri Milli bilinç kampına katılan yaklaşık 2 bin izci 57. Alay'ın izinden yürüyecek

        BURAK AKAY / BÜLENT ERSÖZ - Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na katılan yaklaşık 2 bin izci, kahraman dedelerini 111 yıl sonra yeniden 20 kilometrelik yürüyüşle anacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BURAK AKAY / BÜLENT ERSÖZ - Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na katılan yaklaşık 2 bin izci, kahraman dedelerini 111 yıl sonra yeniden 20 kilometrelik yürüyüşle anacak.

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kamp, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılay ve Beşir Derneği desteğiyle gerçekleştiriliyor.

        57. Alay'ın takip ettiği güzergahtan yürüyüşe başlayacak izciler, sırtlarında "Dedeciğim ben geldim" yazan kırmızı yelekleri ve başlarında enveriye kabalakları ile yeşillikler içinden tek sıra halinde Conkbayırı'na ulaşacak.

        Kamp için 47 il ve 8 ülkeden gelen yaklaşık 2 bin izci, Eceabat'taki Kocadere Kamp Alanı'nda 57. Alay'ın karargahında çadırlarını kurmaya başladı.


        Gençler, kamp süresince izcilik faaliyetlerinin yanı sıra Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri de ziyaret etme fırsatı bulacak.

        Federasyon Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine, yürüyüşün 25 yıl önce Anzak törenleri sırasında ortaya çıkan bir fikirle başladığını söyledi.

        Bu yıl 25. kez 57. Alay'ın karargah kurduğu noktada bulunduklarını anlatan Subaşı, çok derin manevi duygular içinde olduklarını ifade etti.

        Subaşı, 57. Alay'ın buradan hareket ettiğini ve Anzak askerlerine karşı ilk mücadeleyi verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "O zamanlarda burada olan bütün askerlerimiz şehit oldu ama 57. Alay yaşamaya devam etti. Bizler de 25 senedir 57. Alay gibi çocuklarımızı onların ruhuyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinden 2 bin civarında izcimiz bizimle birlikte. 25 Nisan sabahı aynı dedelerinin yaptıkları gibi asker çorbası, hamur kızartmasını yiyerek buradan aynı yerden hareket edecekler."

        - "Artık Çanakkale savaşlarının uzmanı oluyorlar"

        İzcilerin dedelerin yürüdüğü yoldan Conkbayırı'na ulaşacaklarını belirten Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aynı anda aynı saatte aynı yollardan yürüyecekler. 25 yıl, çeyrek asır önemli bir süreç. Genç nesiller, genç ruhlar ve o ruhların hissettikleri bizlerden çok daha farklı. Bu çocuk ve gençlere dedelerimiz için şehitler için 'Ölümsüz.' diyoruz, ölümsüz olduklarını biliyoruz. O ruhların vermiş oldukları manevi lezzetlerle buradan ayrılıyorlar. Biz çocuklara 'Okuyun, Çanakkale savaşlarını araştırın, ondan sonra buraya gelin.' demiyoruz. Biz sadece 'Buraya gelin, 57. Alay olun.' diyoruz. Sonra buradan almış oldukları manevi lezzetlerle geriye dönüyorlar ve artık Çanakkale savaşlarının uzmanı oluyorlar."

        Subaşı, yaptıkları tüm milli bilinç kamplarında gençlerin aynı duygularla geriye döndüklerini vurguladı.

        Bunun çok önemli bir manevi lezzet olduğunu aktaran Subaşı, şunları kaydetti:

        "Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Belki de o yeni şeyleri yeni şekillerde söylemek lazım. Buna inanıyoruz çünkü çocuk ve gençlerimiz öğrendiklerini zannettikleri ama maalesef çok ciddi bir bilgi kirliliği yaşadıkları internet ortamından kurtuluyorlar ve bazı şeyleri buraya gelip burada yaşayarak, yaparak öğreniyorlar. Bu da onların üzerinde kalıcı oluyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Yürekleri parçaladı! Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Benzer Haberler

        Yeni Zelandalı Yarbay Yardley: "(Çanakkale) Burada olmak beni çok onurlandı...
        Yeni Zelandalı Yarbay Yardley: "(Çanakkale) Burada olmak beni çok onurlandı...
        Çanakkale'de öğrencilere ücretsiz süt ikramı Veteriner Hekimler Birliği Baş...
        Çanakkale'de öğrencilere ücretsiz süt ikramı Veteriner Hekimler Birliği Baş...
        Çanakkale'de 23 Nisan kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta: "Bugün...
        Çanakkale'de 23 Nisan kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta: "Bugün...
        'Atatürk'ün Yeni Zelandalı annelere gönderdiği mesaj, onun halkının büyük l...
        'Atatürk'ün Yeni Zelandalı annelere gönderdiği mesaj, onun halkının büyük l...
        Başkan Elbi'den Lojistik Zirvesinde Önemli Mesajlar
        Başkan Elbi'den Lojistik Zirvesinde Önemli Mesajlar
        Çanakkale'de 30 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de 30 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı