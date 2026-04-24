        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri RTÜK Başkanı Daniş'ten Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümüne ilişkin mesaj

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Daniş, mesajında, Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümünün milletin hürriyet uğruna ortaya koyduğu sarsılmaz iradeyi ve fedakarlığı bir kez daha hatırlattığını belirtti.

        Bu büyük mücadelenin yalnızca cephede kazanılmış bir zafer olmadığına işaret eden Daniş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu zafer aynı zamanda milletimizin azmini ve bağımsızlığa olan bağlılığını açıkça ortaya koyan tarihi bir eşiktir. Çanakkale’de şekillenen bu irade, en zor şartlarda dahi birlik olabilmenin ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güçlü örneklerinden biridir. Vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bu bilinç, nesiller boyunca yol göstermeye devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çanakkale merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Çanakkale merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Toplul...
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Toplul...
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde şehitler anıldı (2)
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde şehitler anıldı (2)
        Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Fransız ve İngiliz anıtlarında t...
        Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Fransız ve İngiliz anıtlarında t...
        Adilhan Şehitliği'nde düzenleme çalışması başlatıldı
        Adilhan Şehitliği'nde düzenleme çalışması başlatıldı
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla Fransız Askeri Mezarlığı...
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı dolayısıyla Fransız Askeri Mezarlığı...