RTÜK Başkanı Daniş'ten Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümüne ilişkin mesaj

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Daniş, mesajında, Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümünün milletin hürriyet uğruna ortaya koyduğu sarsılmaz iradeyi ve fedakarlığı bir kez daha hatırlattığını belirtti.



Bu büyük mücadelenin yalnızca cephede kazanılmış bir zafer olmadığına işaret eden Daniş, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bu zafer aynı zamanda milletimizin azmini ve bağımsızlığa olan bağlılığını açıkça ortaya koyan tarihi bir eşiktir. Çanakkale’de şekillenen bu irade, en zor şartlarda dahi birlik olabilmenin ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güçlü örneklerinden biridir. Vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bu bilinç, nesiller boyunca yol göstermeye devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

