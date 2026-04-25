Türk Yıldızları, Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Şehitler Abidesi'nin yer aldığı Hisarlık Tepe'de toplananlar, ekiplerin savaş uçaklarıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle takip etti. Çanakkale Boğazı semalarında yaklaşık yarım saat süren etkinliği seyredenler, heyecan dolu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gösteriyi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da izledi.

