Türk Yıldızları, Çanakkale'de gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda toplanan vatandaşlar, ekiplerin savaş uçaklarıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi, manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi. Çanakkale Boğazı semalarında yaklaşık yarım saat süren gösteriyi izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı. Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı. Etkinlik alanında ayrıca öğrenciler, okullarınca hazırlanan gösterileri ve sahne etkinliklerini de sundu.

