Yenice'de Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 yaş Kuran kursu açıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde Yenice İlçe Müftülüğü tarafından yaptırılan Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 Yaş Kuran kursu açıldı.



Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından dua edildi, Diyanet Gençlik Merkezi ve 4-6 Yaş Kuran kursu açılışı gerçekleştirildi.



Yenice Müftüsü Baki Gümüş, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'ya merkez ve kurs hakkında bilgi verdi.



Törene, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Harun Deniz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

