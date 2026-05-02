Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yenice'de vatandaşların bağışlarıyla tıbbi malzeme alındı

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, vatandaşların bağış paralarıyla satın alınan tıbbi malzemeler hastaneye teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 09:15 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Çakır köyü sakinleri her yıl geleneksel olarak düzenledikleri hayır yemeğinde Yenice Devlet Hastanesine tıbbi malzeme desteği sağlanması için "bir cihaz, bin umut" sloganıyla bağış parası topladı.

        Toplanan yaklaşık 800 bin liraya CPR cihazı, hasta başı monitörü, hasta yatağı, bilgisayar, televizyon, kablosuz kulaklık, otoskop cihazı ve oksimetre cihazı satın alınıp hastaneye teslim edildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de yemeğe katıldı.

        Vali Toraman, köy halkıyla bir araya gelerek sohbet edip, bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
