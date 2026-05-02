Yenice'de vatandaşların bağışlarıyla tıbbi malzeme alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, vatandaşların bağış paralarıyla satın alınan tıbbi malzemeler hastaneye teslim edildi.



İlçeye bağlı Çakır köyü sakinleri her yıl geleneksel olarak düzenledikleri hayır yemeğinde Yenice Devlet Hastanesine tıbbi malzeme desteği sağlanması için "bir cihaz, bin umut" sloganıyla bağış parası topladı.



Toplanan yaklaşık 800 bin liraya CPR cihazı, hasta başı monitörü, hasta yatağı, bilgisayar, televizyon, kablosuz kulaklık, otoskop cihazı ve oksimetre cihazı satın alınıp hastaneye teslim edildi.



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de yemeğe katıldı.



Vali Toraman, köy halkıyla bir araya gelerek sohbet edip, bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

